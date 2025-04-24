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TRT Haber 24.04.2025 19:28

Dışişleri'nden '1915 olayları' tepkisi: Hukuk hilafına yapılan açıklamaları reddediyoruz

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri'nden '1915 olayları' tepkisi: Hukuk hilafına yapılan açıklamaları reddediyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, geçmişteki acıları siyasi saiklerle istismar etmeyi amaçlayan bazı ülkelerin yetkililerince 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar ve girişimlerin hiçbir hükmü olmadığını vurgulandı.

"Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz"

Açıklamada, "Radikal çevrelerin tarihten husumet çıkarma yönündeki çabalarının teşvik edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor ve Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalleşme sürecinin desteklenmesi çağrımızı yineliyoruz." ifadesi yer aldı.

Türkiye'nin küresel düzeyde ve bölgesinde daima barış, diyalog, karşılıklı anlayış ve ortak refahın geliştirilmesini savunduğu belirtilen açıklamada, Türkiye'nin bu anlayışla, 1915 olaylarının hakkaniyetli ve bilimsel bir şekilde incelenmesi amacıyla arşivlerini açtığını ve bir Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önerdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "1915 olayları konusunda tarihi gerçekler ve uluslararası hukuk hilafına yapılan açıklamaları bütünüyle reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

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1915 Olayları Dışişleri Bakanlığı
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