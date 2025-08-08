Dışişleri: İsrail'in Gazze'deki askeri harekatını genişletme kararını en güçlü biçimde kınıyoruz

İsrail'in eli kanlı güvenlik kabinesi, katil Netanyahu’nun Gazze’nin tamamını işgal etme planını kabul etti.

Bunun üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Fundamentalist Netanyahu hükümetinin Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımı sürdürmek ve işgali genişletmek için attığı her adım, uluslararası barış ve güvenliğe ağır darbe vurmakta; bölgesel istikrarsızlığı artırmakta ve insani krizi daha da derinleştirmektedir" denildi.

"İsrail'i insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz"

"Bölgemizde kalıcı barışın tesisi ancak uluslararası hukukun üstünlüğü, diplomasinin önceliği ve temel insan haklarının korunmasıyla mümkün olacaktır. İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı, Gazze’de ateşkesi kabul etmeli ve iki devletli çözüm doğrultusunda müzakerelere başlamalıdır" sözlerinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gazze'yi yaşanmaz hale getirmek suretiyle Filistinlileri kendi topraklarından zorla göç ettirmeyi amaçlayan bu kararın uygulanmasını önlemek üzere uluslararası toplumu sorumluluklarını yerine getirmeye ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyini İsrail'in uluslararası hukuka ve insani değerlere aykırı eylemlerini önleyecek bağlayıcı kararlar almaya çağırıyoruz."