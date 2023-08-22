Açık 32.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.08.2023 11:07

Dışişleri: BMGK'nin Pile-Yiğitler Yolu açıklaması gerçeklerden kopuk

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Pile-Yiğitler Yolu gerginliğine ilişkin açıklamasının arazideki gerçeklerden kopuk olduğunu vurguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Birleşmiş Milletler Barış Gücü, Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirmekte" sözleri yer aldı.

Dışişleri: BMGK'nin Pile-Yiğitler Yolu açıklaması gerçeklerden kopuk

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Pile-Yiğitler Yolu inşası sırasında yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamasının arazideki gerçeklerden tamamıyla kopuk olduğunu vurguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu sözler kullanıldı:

"Açıklama konuya herhangi bir olumlu katkı getirmemekte, süreci aksine zorlaştırmaktadır. 18 Ağustos tarihinde yaşanan hadiseler konusunda kullanılan ifadeler gerçekleri çarpıtmakta ve yaşananları yanıltıcı bir şekilde yansıtmaktadır. KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından bu konu hakkında yapılan açıklamayı tümüyle destekliyoruz.

Pile köyündeki KKTC vatandaşlarının kendi vatan topraklarına doğrudan ulaşımını kolaylaştırmayı amaçlayan Pile-Yiğitler yolunun inşaası insani bir projedir. Yol çalışmalarına ilişkin bildirim çok önceden yapılmıştır. Hal böyle iken yol inşaat çalışmalarına BM Barış Gücü (BMBG) askerlerince yapılan fiziki müdahale gerginliğin sebebi olmuştur. Bu hususun KKTC Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığımızca son günlerde yapılan açıklamalarda da vurgulandığı anımsanacaktır.

KKTC: Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması söz konusu değil
KKTC: Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması söz konusu değil

"Barış Gücü hem kendi personelini hem de yol yapımında görevli çalışanları tehlikeye atmıştır"

BMBG, 18 Ağustos’ta KKTC’nin toprak bütünlüğünü ihlal ederek yol projesini hakkaniyetsiz bir şekilde engellemeye çalışmış, bu esnada hem kendi personelini, hem de yol yapımında görev alan tüm çalışanları tehlikeye atmıştır. Nitekim BMBG’nin bu sorumsuz davranışı sonucunda dört BMGB personelinin, sekiz de KKTC vatandaşının yaralanmış olmasından üzüntü duyuyor, kendilerine acil şifalar diliyoruz.

BMBG, Kıbrıslı Rumların 1963 yılında ortaklık devletini gasp ederek Kıbrıs sorununa sebebiyet vermelerinin kısa süre ardından, 1964 yılında Kıbrıs Adası’nda konuşlandırılmıştır. BM Güvenlik Konseyi’nin basın açıklamasındaki 'tüm izinsiz inşaatların kaldırılmasına' yönelik çağrısının da, Ara Bölge ve Pile bölgesindeki Türk tapulu arazilerden geçen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa yolunu, keza Ara Bölge’den geçen Pile-Voroklini yolunu, Pile’deki üniversite binasını ve Ara Bölge ihlali teşkil eden diğer çok sayıda inşaatı yıllar içerisinde gerçekleştirmiş olan Kıbrıs Rum tarafına yönelik olduğunu varsayıyoruz.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Rumların gayesi, Pile'nin tamamen bir Rum köyü olması

"Barış Gücü iki tarafa eşit muamele sergilemekle mükelleftir"

BMBG Ada’daki iki tarafa eşit muamele sergilemekle ve tarafsız davranmakla mükelleftir. Maalesef 18 Ağustos’ta yaşanan hadise gibi gelişmeler, BMBG’nin Kıbrıs Türklerinin güvenini yitirmekte ve Kıbrıs’ta meselenin bir parçası haline gelmekte olduğuna işaret etmektedir. Bu gidişatın önüne geçilmesi ve BMBG’nin, Birleşmiş Milletler Teşkilatı’nın barışı koruma misyonlarından beklenen tarafsızlığı ortaya koymasının sağlanması BM Güvenlik Konseyi’nin görevidir."

ETİKETLER
Birleşmiş Milletler Dışişleri Bakanlığı KKTC
Sıradaki Haber
KKTC Pile'deki yol çalışması: BM uluslararası hukuku çiğniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:57
Fransa'da dron uçuşları orman yangınları nedeniyle kısmen yasaklandı
12:56
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel: Ankara'nın Avrupa yolundaki girişimini destekliyoruz
12:55
Bakan Fidan: KKTC’nin haklı pozisyonunu sonuna kadar destekliyoruz
12:45
İzmir'in Ödemiş ilçesinde orman yangını
12:42
San Francisco Başpiskoposluğu çocuk istismarı davaları gerekçesiyle iflasını istedi
12:43
Yunanistan'da yangınlar 4'üncü gününde devam ediyor
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 37 yıl geçti
Türkiye'nin üçüncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının üzerinden 37 yıl geçti
FOTO FOKUS
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü
Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine çöktü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ