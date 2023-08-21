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Gündem
AA 21.08.2023 16:58

KKTC: Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması söz konusu değil

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulmasının söz konusu olmadığını, yolun mutlaka yapılacağını söyledi.

KKTC: Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması söz konusu değil
[Fotoğraf: AA Arşiv]

KKTC devlet televizyonu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRT) açıklamalarda bulunan Ertuğruloğlu, Pile yolu konusunda KKTC ile Birleşmiş Milletler (BM) arasında görüşmelerin sürdüğünü, sabah saatlerinde BM'nin Kıbrıs'taki özel temsilcisi Colin Stewart ile görüştüğünü aktardı.

Ertuğruloğlu, Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulduğu yönünde bazı medya organlarında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak,"Pile-Yiğitler Yolu Projesi çalışmalarının durdurulması, söz konusu değildir. Bu yol mutlaka yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

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