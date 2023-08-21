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Gündem
AA 21.08.2023 15:37

AFAD'dan olası afetlere hazırlık: Silivri'de çadır ve konteyner stoklandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Bölgesi'ndeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Deposu'nda 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stokunun oluşturulduğunu duyurdu.

AFAD'dan olası afetlere hazırlık: Silivri'de çadır ve konteyner stoklandı
[Fotograf: AA]

AFAD'ın sosyal medya hesabından, İstanbul Silivri Lojistik Deposu'na ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Olası afet ve acil durumlar sonrasında geçici barınma ihtiyacının en kısa zamanda karşılanması amacıyla, içinde temel barınma ve yaşam malzemelerinin yer aldığı AFAD lojistik depo ağının geliştirilmeye devam ettiği vurgulandı.

Paylaşımda, "Bu kapsamda ülke genelinde nüfus, afetsellik, altyapı ve ulaşım gibi faktörler analiz edilerek 81 ilimizde oluşturulan lojistik depolara ek olarak, Marmara Bölgemizdeki afetlere hazırlık sürecine katkıda bulunacak Silivri Lojistik Depomuzda, 59 bin çadır ve 5 bin 628 katlanabilir konteyner stoku oluşturuldu. Afetlere hazırlık, geleceğe hazırlıktır" ifadelerine yer verildi.

 

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