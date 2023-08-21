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Gündem
AA 21.08.2023 15:35

Bakan Koca'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Bakan Koca'dan Yozgat'taki trafik kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Dün gece Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir otobüsün yaptığı kaza sonucu 12 kişi hayatını kaybetmiş, 18 kişi yaralanmıştır. Yaralılar, olay yerine görevlendirilen 14 ambulans ile hastanelere nakledilip, tedavi altına alınmıştır. 18 kişinin tedavisi devam etmektedir. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır."

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Yozgat Trafik Kazası Otobüs Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca
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