12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs Sivas'tan böyle hareket etti

Sivas- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü saat 21.30´da Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali´nden ayrıldı.

Otobüs saat 00.30´da Yozgat´ın Sorgun ilçesinde şarampole uçtu. Kazada 12 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralandı.

Otobüsten ve kazada ölenlerden geriye Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki son görüntüleri kaldı.

Yolcuların bagajlarını otobüse yerleştirme ve seyir için yapılan hazırlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sefer saati olan 21.30'da hareket eden yolcu otobüsünün hareket ettiği o anlar da kameralara yansıdı.