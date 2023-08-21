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Türkiye
TRT Haber 21.08.2023 10:33

12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs Sivas'tan böyle hareket etti

Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazada şarampole düşen yolcu otobüsünün, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas- İstanbul seferini yapan yolcu otobüsü saat 21.30´da Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali´nden ayrıldı.

Otobüs saat 00.30´da Yozgat´ın Sorgun ilçesinde şarampole uçtu. Kazada 12 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi ise yaralandı.

Otobüsten ve kazada ölenlerden geriye Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki son görüntüleri kaldı.

Yozgat'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı
Yozgat'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı

Yolcuların bagajlarını otobüse yerleştirme ve seyir için yapılan hazırlıklar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sefer saati olan 21.30'da hareket eden yolcu otobüsünün hareket ettiği o anlar da kameralara yansıdı.

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Sivas Trafik Kazası Yozgat
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