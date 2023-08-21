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Türkiye
AA 21.08.2023 10:06

Yozgat'taki otobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı

Yozgat'ta yolcu otobüsünün şarampole düşmesi sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazada yaralananlar olay anını anlattı.

Yozgat'taki otobüs kazasında yaralananlar yaşadıklarını anlattı
[Fotograf: AA]

Kazada yaralanan yolculardan Muhittin Ateş, hastanedeki tedavisinin ardından olay yerine geldi.

Burada açıklamada bulunan Ateş, "Gece 12 gibi uyuyordum, çığlık seslerine uyandım. Arabanın bariyerlere vurduğunu, son olarak aşağı uçtuğumuzu gördüm. O anı hatırlamıyorum. Yuvarlanıyorduk zaten. Uyandığımda kendimde bir şey olmadığını gördüm. Yaralılara yardım ettim" dedi.

Ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa dileyen Ateş, "Uyandığımda şarampole düştüğümüzü gördüm. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda mahşer yeri gibiydi, feryatlar... Sivas merkezde oturuyorum. Sivas otogardan 21.30 arabasına binmiştik" diye konuştu.

Sorgun Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen Cihat Çalışkan da yolcu otobüsüne Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinden bindiğini söyledi.

Kaza anında yaşadıklarını anlatan Çalışkan, "Otobüs bir sağ bir sol şeklinde ikinci bariyerden uçuruma doğru ağaçlara çarptı. Savrulmayla yanımdaki kişi araçtan düştü. O savurmanın etkisiyle beni yere attı. Yanımda genç bir çocuk vardı. Ondan sonra başka kimseyi görmedim. Ben uyuyordum, bağırma sesine uyandım" ifadelerini kullandı.

12 kişi hayatını kaybetti

Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, A.T. yönetimindeki yolcu otobüsü, Sivas-Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düştü.

Otobüste bulunan 11 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan bir kişi kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yozgat'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı
Yozgat'ta yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı

Yozgat ve Sorgun ilçesindeki hastanelere kaldırılan 19 yaralıdan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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