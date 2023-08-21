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Ekonomi
İHA 21.08.2023 09:39

Yeşildere Barajı yıllık 194 milyon lira gelir sağlayacak

Yeşildere Barajı'nın yılda 194 milyon lira ülke ekonomisine gelir sağlayacağını söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "toplam 38 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak" dedi.

Yeşildere Barajı yıllık 194 milyon lira gelir sağlayacak
[Fotograf: İHA]

Yeşildere Barajı sulamasında yapılan çalışmaların tamamlandığını söyleyen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey ilçesinde 16 bin 220 dekar pompajlı, 22 bin 630 dekar cazibeli olmak üzere toplam 38 bin 850 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır” dedi.

Yeşildere Barajı yıllık 194 milyon lira gelir sağlayacak

“Yaklaşık 16 milyon metreküp su depolanıyor”

Barajın yıllık 194 milyon 250 bin lira fayda sağlayacağının altını çizen Özkan, “Projenin ana su kaynağı olan Yeşildere Barajı temelden 67 metre yüksekliğinde olup, yaklaşık 16 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. Barajımızda çağımızın en kıymetlisi olan suyu depoluyor ve tek bir damlasını dahi israf etmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunabiliyoruz. Bursa’ya kazandıracağımız bu kıymetli eser sayesinde 2023 rakamları ile milli ekonomimize yıllık yaklaşık 194 milyon 250 bin lira fayda sağlanacaktır. Bursalı vatandaşlarımız başta olmak üzere, ülkemize ve aziz milletimize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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