Bitlis’te 4 ülke ve 54 şehirden 260 sporcu satranç turnuvasında ter döktü

BETAV tarafından İsmail Eren Spor Tesisleri’nde düzenlenen satranç turnuvası, kıyasıya yarışmalarla başladı.

3 kategoride yarışmaya girenlere ödüller verilirken, Bitlis’te satrancın daha da geliştirilmesi için yerel yarışmacıların ayrıca ödüllendirileceği ifade edildi.

BETAV Yönetim Kurulu Üyesi Nurdoğan Oto, muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin bu turnuvayı uluslararası düzeyde ve geleneksel hale getirmek olduğunu söyledi.

Nurdoğan Oto sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı (BETAV) tarafından ulusal düzeyde düzenlenen satranç turnuvasına 54 il ve 4 ülkeden 260 sporcu katıldı. Yarışmacıların konaklama ve diğer ihtiyaçları BETAV tarafından karşılanıyor. Daha önce Fuat Sezgin Bilim ve Kültür Evi’nde yaklaşık bir yıldır düzenlediğimiz satranç kurslarını böyle bir turnuva ile taçlandırmak istedik. Hedefimiz bunu uluslar arası düzeyde ve geleneksel hale getirmek. Memnuniyetle gördük ki Bitlis’teki şartlarımız bu işi yapmak için oldukça uygun. Gelen federasyon yetkilileri de bunu dile getirdiler. İnşallah seneye bunu uluslar arası düzeyde yapacağız ve birçok ülkeden yarışmacıyı Bitlis’e getireceğiz. Bu satranç turnuvasına üyelerimizden Emir Eren destekleyici oldu, kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Bitlis’te böyle bir hareketliliği böyle bir yarışmayı düzenlemek bize de onur verdi”

Düzenlenen turnuvanın cuma gününe kadar devam edeceğini ifade eden Oto, “Yarışmalar 5 gün sürecek. Yarışmacılar şu anda 3 kategoride yarışıyorlar. Önümüzdeki cuma günü ödül törenimiz olacak. Değişik kategorilerde değişik ödüller dağıtacağız. Ayrıca Bitlis’te de satrancı geliştirmek için yerel yarışmacılara ayrıca ödüller vereceğiz” dedi.