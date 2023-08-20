Açık 25.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 20.08.2023 22:45

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günü sona erdi

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları nedeniyle bu ülkeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Budapeşte'de düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın bir bölümünü statta izledi.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ikinci günü sona erdi
[Fotograf: Reuters]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Devleti'nin Kuruluş Günü kutlamaları nedeniyle Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın davetine icabetle geldiği başkent Budapeşte'de Dünya Atletizm Şampiyonası'nın bir bölümünü statta izledi.

Organizasyonun ikinci gününün akşam seansında erkeklerde 100 metre, çekiç atma, 10 bin metre, kadınlarda uzun atlama finalleri ile erkekler ve kadınlarda 1500 metrede yarı finalleri yapıldı.

Erkekler 100 metrede ABD'li Noah Lyles, 9.83'le yılın en iyi derecesini koşarak altın madalya elde etti.

Yarışta, Botsvana'dan Letsile Tebogo, 9.88'lik derecesiyle ikinci, yine aynı dereceyi elde eden Büyük Britanya'dan Zharnel Hughes ise üçüncü oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izledi

Erkekler 10 bin metrede şampiyon değişmedi

Erkekler 10 bin metre finalini, 27.51.42'lik derecesiyle Ugandalı Joshua Cheptegei kazandı. Cheptegei, geçen yıl da altın madalya elde etmişti.

Yarışta Kenya'dan Daniel Simiu Ebenyo 27.52.60'lık derecesiyle gümüş, Etiyopya'dan Selemon Barega 27.52.72'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

Erkekler çekiç atmada bir seri sona erdi

Erkekler çekiç atmada ise bir seri sona erdi. Canadalı Ethan Katzberg, 81.25'lik derecesiyle üst üste 5 kez dünya şampiyonu olan Polonyalı Paweł Fajdek'i geçerek altın madalya elde etti.

Erkekler çekiç atmada Wojciech Nowicki 81.02'lik derecesiyle ikinci, Macar Bence Halasz 80.82'lik derecesiyle üçüncü oldu.

Kadınlar uzun atlamada ise Sırp Ivana Vuleta 7.14'lük derecesiyle altın, ABD'li Tara Davıs-Woodhall 6.91 ile gümüş, Alina Rotaru-Kottmann 6.88'lik derecesiyle bronz madalya kazandı.

ETİKETLER
Macaristan Atletizm Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Beşiktaş lige 6 değişiklikle döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek heyetini kabul etti
22:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile bir araya geldi
23:10
Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi
22:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Atletizm Şampiyonası'nı izledi
22:22
Ambulans uçak 12 yaşındaki çocuk için havalandı
21:08
Manisa'da otomobilde başlayan yangın ormana sıçradı
Türkiye'nin "dijital birliği" sahaya çıktı
Türkiye'nin "dijital birliği" sahaya çıktı
FOTO FOKUS
Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi
Yunanistan Dedeağaç'ta yangın: Acil durum ilan edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ