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Spor
AA 20.08.2023 21:45

Milli judocular Zagreb Grand Prix'sini 4 madalyayla tamamladı

Milli judocular, 2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren Zagreb Grand Prix'sinde toplam 4 madalya kazandı.

Milli judocular Zagreb Grand Prix'sini 4 madalyayla tamamladı

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'da düzenlenen organizasyon sona erdi.

Turnuvanın son gününde Kayra Özdemir, kadınlar +78 kilo finalinde Sırp Milica Zabic'i yenerek altın madalya elde etti.

Erkekler 90 kiloda Mihael Zgank gümüş madalya alırken, kadınlar +78 kiloda mücadele Hilal Öztürk ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonun ilk gününde erkekler 60 kiloda Türkiye'yi temsil eden Salih Yıldız, bronz madalya kazanmıştı.

Turnuvayı 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan Türkiye, genel klasmanda 4. sırada yer aldı.

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