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Türkiye
İHA 21.08.2023 10:21

Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı olayda 10 gözaltı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde husumetli akrabalar arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 22 kişinin yaralandığı olayda 10 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü 22 kişinin yaralandığı olayda 10 gözaltı
[Fotograf: İHA]

Dün, Tekel Mahallesi'nde kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli akrabalar, anlaşmazlığın çözümü için düzenlenen barış yemeğinde bir araya geldi.

Yemekte taraflar arasında başlayan sözlü tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda kolluk kuvveti ve sağlık ekibi sevk edildi. 18’i silahlı toplam 23 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından Bismil Devlet Hastanesi ve kentteki hastanelere sevk edilmişti. Olayda yaralanan 23 kişiden 18 yaşındaki Arda Değer hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ediyor.

Polis, yaptığı aramalarda evlerde çok sayıda uzun namlulu silaha ulaştı. 

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