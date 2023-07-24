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Gündem
AA 24.07.2023 10:25

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sadık Ahmet için anma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin kurucusu ve Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin lideri Dr. Sadık Ahmet'in vefatının 28. yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sadık Ahmet için anma mesajı
[Fotograf: AA]

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Dostluk Eşitlik Barış Partisinin kurucusu ve Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'i vefatının 28. yıl dönümünde minnet, saygı ve dualarla anıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Mesajda, "Dr. Sadık Ahmet'in öncüsü olduğu haklı mücadelede soydaşlarımızın destekçisi olmaya, Batı Trakya Türk Azınlığının tüm meşru haklarına sahip çıkmaya devam edeceğiz." değerlendirmesi yer aldı.

Yunanistan’daki Batı Trakyalı Müslüman Türk Azınlığın demokratik hakları için yıllarca mücadele veren merhum Ahmet, 24 Temmuz 1995'te henüz 48 yaşındayken "şüpheli" bir trafik kazasında yaşamını yitirmişti.

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