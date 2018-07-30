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Dışişleri Bakanlığı'ndan büyükelçilere tepki

Dışişleri Bakanlığı, bazı ülke büyükelçilerine, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) hidrokarbon faaliyetlerine ilişkin ifadeleri üzerine, "hadlerini aşmamalarını" tavsiye etti.

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Dışişleri Bakanlığından büyükelçilere tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) geçen günlerde düzenlenen toplantıda bazı büyükelçilerin, Rum yönetiminin Doğu Akdeniz’de tek taraflı sürdüregeldiği hidrokarbon faaliyetleri konusundaki destek beyan eden ifadelerini yersiz bulduklarını belirterek, "Söz konusu ülkelerin temsilcilerine hadlerini aşmamalarını tavsiye ediyoruz" dedi. 

Kıbrıs'ta adil ve kalıcı bir çözümün henüz tesis edilmemiş olduğu bir ortamda, Kıbrıs Rum tarafının Ada'nın yegane sahibi gibi davranmakta ısrar ederek tek taraflı hidrokarbon faaliyetlerini sürdürmesinin kabul edilemez bir durum olduğuna dikkati çeken Aksoy, söz konusu faaliyetlerle Rum tarafının, Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin doğal kaynaklar üzerindeki asli haklarını hiçe saydığını belirtti.

"Türkiye, Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır"

Aksoy, Rum yönetiminin bu uzlaşma ruhundan uzak tutumunun, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin ulaşmak için yoğun çaba sarf etmekte olduğu olası çözümle Ada'da ve Doğu Akdeniz'de ortaya çıkabilecek "kazan-kazan" temelli ekonomik iş birliği potansiyelini henüz idrak edemediğini gösterdiğini söyledi.

Sözcü Aksoy, şunları dedi:

"GKRY'nin bu sorumsuz adımlarına karşı KKTC makamları ve Türkiye, gerekli uyarıları en başından bu yana yapmış, haklı kaygı ve infialini dile getirmiştir. Bu çerçevede evvelce de defaatle ifade ettiğimiz üzere ülkemiz, Kıbrıslı Türklerin hak ve menfaatlerini savunmakta ve Kıbrıs Türk tarafına desteğini sürdürmekte kararlıdır.

Nitekim Dışişleri Bakanımız, son olarak 23-24 Temmuz tarihlerinde KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile yaptığı ortak basın toplantısında, Kıbrıs Türk halkının hakkını koruyacağımıza dair kararlılığımızı bir kere daha açıkça vurgulamıştır."

Kaynak: AA
 

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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