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İyi Parti'de 'Akşener kararı' teyit edildi

İyi Parti Başkanlık Divanı kongrede tek adayın Meral Akşener olmasına karar verdi.

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İyi Partide Akşener kararı teyit edildi

İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin Başkanlık Divanı'nın Genel Başkan Akşener başkanlığında toplandığını belirtti.

Toplantıda, 12 Ağustos'taki ikinci olağanüstü kongrenin değerlendirildiğini ve hazırlıklara ilişkin teknik ekiplerin oluşturulduğunu belirten Çıray, şunları kaydetti:

"Başkanlık Divanı'nın daha önce almış olduğu karar ve delegelerimizin iradesi gereği Genel Başkanımızın, kongrede 'delegelerin önerisiyle' yeniden ve tek genel başkan adayı olarak gösterilmesi kararı teyit edilmiştir. Daha önce medya aracılığıyla milletimize tebliğ edilen karar, toplantıda Sayın Genel Başkanımıza da arz edilmiştir. İyi Parti'nin gündeminde, 12 Ağustos'taki kongremiz ve yerel seçim çalışmaları vardır."

Kaynak: AA

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