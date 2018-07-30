Gizli tanık, Adnan Oktar örgütünün iç yüzünü anlattı

Adnan Oktar ve örgütü hakkında başlatılan soruşturma derinlemesine sürerken, dosyanın gizli tanığı TRT Radyo Haber’e konuştu. “Türkiye’nin Davası” programına konuk olan gizli tanık, örgütün karanlık yüzünü anlattı.

16 yaşında örgüte giren, 27 yıl Adnan Oktar’ın yanında kalan ve para trafiğini yürüten gizli tanık, Adnan Oktar’ın örgüt içinde mirasa konmak için evliliği yasakladığını anlatarak, kızlara uygulanan şiddetin de boyutlarını açıkladı.

“Amacı devleti ele geçirmekti”

Örgütün yapısına değinen gizli tanık, “Adnan Oktar bir lider, etrafında imamlar var. Hukuktan, siyasilerden, kızlardan, turnike sisteminden sorumlular. O imamların altında da sorumlular var, böyle bir yapı. Adnan Oktar büyümek istemediğini küçük ve güçlü yapı olacağını söylerdi. Amacı da devleti ele geçirmekti” dedi.

“Modern bir kölelik yaşanıyordu İstanbul’un ortasında”

Örgüt ağına düşürülen kızların akıbetini de açıklayan gizli tanık, “Turnike sistemi var. Modern bir kölelik yaşanıyordu aslında İstanbul’un ortasında. Kızların kullanılması en çok yaralayan oldu. Manevi olarak kendilerini kaybediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Mirasa konma zaten esas gelir kaynağıdır”

Oktar’ın hedefinde hep zengin ailelerin çocuklarının olduğunu dile getiren gizli tanık, “Evlilik yok. Dolayısıyla çocuk olması da yasak. 5-6 tanesi hariç başka kimsenin çocuğu yoktur. Ailelerin paralarını aldılar. Mirasa konma zaten esas gelir kaynağıdır. Özelikle zengin aileleri seçmelerinin sebebi, babalar, anneler vefat ettiğinde paralar alınıyor” diye konuştu.

“Kızları dövüyormuş”

Adnan Oktar’ın kızlara uyguladığı şiddeti örgütten ayrıldıktan sonra duyduğunu ifade eden gizli tanık, “Kızları dövüyormuş. Kaşlarını ve saçlarını kazıyormuş. Psikolojik olarak çökertmek için yapıyordu” dedi.

Kaynak: TRT Haber