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TRT Haber 10.12.2024 13:18

Dışişleri Bakanlığı: İsrail işgalci zihniyetini sergiliyor

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail'in Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz. İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir. Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı: İsrail işgalci zihniyetini sergiliyor
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Suriye topraklarında devam eden işgalci eylemlerini kınadı:

"İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması’nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.

Suriye halkının uzun yıllardır hasret olduğu barış ve istikrara kavuşma ihtimalinin ortaya çıktığı bu hassas dönemde, İsrail işgalci zihniyetini tekrar sergilemektedir.

Suriye’nin egemenliği, siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi kararlılıkla yineliyoruz."

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