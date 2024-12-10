Beşiktaş'taki terör saldırısının üstünden 8 yıl geçti

10 Aralık 2016'da saat 19.00 sıralarında Beşiktaş'taki Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Bursaspor maçı saat 20.45 sıralarında sona erdi.

Taraftarlar stadyumdan dağılırken, arka kısımdaki "Beleştepe" olarak tabir edilen noktada yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlamaya çalışan çevik kuvvet polislerinin beklediği yerde, saat 22.29 sıralarında bir patlama meydana geldi.

Yolda seyir halindeki bomba yüklü otomobilin patlaması sonucu, grup halinde bekleyen 39 emniyet mensubu ile oradan geçen araçlardaki 7 sivil olmak üzere toplam 46 kişi öldü, 208 polis memuru ile 35 sivil yaralandı.

Terör örgütü PKK, internet sitesinde 11 Aralık 2016'da yapılan açıklamayla bu saldırıyı sahiplendi.

Terör saldırısının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, 27 sanık hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "silahlı terör örgüte üye olma", "terör örgütü propagandası yapmak", "tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme", "tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye yardım etme", "patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme", "patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçlarından dava açıldı.

Davaya bakan İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi 17 Mayıs 2019'da kararını açıkladı.

18 sanığa hapis cezası

Mahkeme, tutuklu sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'ı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürme" suçlarından 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti.

Sanıklar ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli madde bulundurmak", "kamu malına zarar verme" ve "mala zarar verme" suçlarından da toplamda 4 bin 890'ar yıl hapisle cezalandırıldı.

Mahkeme, 10 sanığı "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırırken, bu sanıkları ayrıca "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye yardım etme", "tasarlamak ve bombalamak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme", "tehlikeli madde bulundurma", "kamu malına zarar vermeye yardım etme" ve "mala zarar vermeye yardım etme" suçlarından 25 yıl ila 3 bin 380 yıl arasında hapse mahkum etti.

Mahkeme, 4 sanığa ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Bu davada yargılanan 8 sanıkla ilgili kovuşturmanın genişletilmesi kararı alarak dosyalarını ayıran mahkeme, firari sanığın dosyasının da ayrılmasına hükmetti.

İstinaf, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu

Dosyanın gönderildiği İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararı üzerindeki incelemesini 2020'de tamamladı.

Daire kararında, sanıklar hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet ile diğer hapis cezalarını hukuka uygun buldu. Dosya temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

Şehit polis yönünden dava devam ediyor

Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, hastanedeki tedavi süreci devam ederken 7 Mayıs 2019'da hayatını kaybetti.

Polisin şehit olmasıyla saldırıda ölenlerin sayısı 47'ye yükselirken, sanıklar hakkında Muammer Ateş'in ölümü nedeniyle ayrı dava açıldı.

İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında, sanıkların şehit Ateş'in ölümüne ilişkin yargılaması sürüyor.

7 yıl sonra yakalanan firari sanık 12 yıl hapisle cezalandırıldı

Mahkemenin dosyasını ayırma kararı verdiği firari sanık Aydın Ekici, 2023 yılı Şubat ayında yakalanarak tutuklandı.

Sanık Ekici, hakkında saldırıdan 7 yıl sonra hazırlanan iddianamede kapsamında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandı. Mahkeme sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Heyet, sanığın üzerine atılı diğer tüm suçlardan ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

Yargıtay, 4 sanığa verilen 47 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı

Yargıtay, dosyası üzerindeki temyiz incelemesini mart ayında tamamladı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan Zozan Kutum, Mehmet Emin Töre, Gülşen Bahadır ve Tufan Beyhan'a "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve 46 kişiye karşı "tasarlayarak ve kasten öldürme" suçlarından verilen 47'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanmasını kararlaştırdı.

Bu sanıklardan Kutum, Bahadır ve Töre'ye ayrıca 242 kişiye karşı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli madde bulundurmak", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme" suçlarından verilen toplam 4 bin 890'ar yıl hapis cezası da onanırken, Beyhan hakkında verilen bu karar suçlamalara "yardım eden" sıfatıyla katıldığı gerekçesiyle bozuldu.

Daire, 14 sanık hakkındaki bazı suçlar yönünden verilen hapis cezalarını bozarak, dava dosyasını yerel mahkemesine geri gönderdi.

Bu sanıklar hakkındaki yargılama, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde, 12 Aralık Perşembe günü yeniden başlayacak.