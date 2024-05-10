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Gündem
AA 10.05.2024 09:37

Dışişleri Bakanlığı "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı" kuracak

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, Bakanlığın daha etkin bir yapıya kavuşması amacıyla "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı" kurulacak.

Dışişleri Bakanlığı "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı" kuracak

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 6 Nisan 2024'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Dışişleri Bakanlığını ilgilendiren bölümlerinde değişiklikler yapıldı.

Buna göre Bakanlığın daha etkin bir yapıya kavuşması için "Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı" kurulması amaçlanıyor.

Yurt içinde ve dışında 2 bin 190 kariyer memuru ve 261 dış temsilciliğiyle dış temsilcilik sayısı bakımından dünyada üçüncü sırada olan Dışişleri Bakanlığının daha etkin olabilmesi için personel sayısının artması ve insan kaynaklarının niteliğinin daha da yükselmesinin yanı sıra diplomatların akademik donanıma sahip olması, birden fazla yabancı dili etkin şekilde kullanabilmesi ve farklı uzmanlık alanlarında yetkinleşmesi hedefleniyor.

Diplomatların eğitimlerine destek olacak

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfının temel amacı, Bakanlığın insan kaynakları kapasitesi bakımından geliştirilmesine ve kurumsal olarak güçlendirilmesine katkıda bulunacak çalışmaları desteklemek ve bu yönde ilave kaynak yaratmak olacak.

Vakıf, ileride tesis edilecek akademik kurum vasıtasıyla diplomatların eğitimlerine destek olacak, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına katkı sağlayacak ve uluslararası ilişkiler alanındaki yayınlara kaynak sunacak.

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