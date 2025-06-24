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TRT Haber 24.06.2025 14:42

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede; İsrail ve İran arasında yaşanan çatışma ve gerilimin azaltılması amacıyla yürütülen çabalar ele alındı.

Ayrıca, Gazze’deki durum değerlendirildi. Bakan Fidan, Gazze’deki soykırıma ve kötüleşen insani duruma dikkat çekti. Her iki Bakan da Filistin meselesinin ancak iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde çözülebileceğine vurgu yaptı.

Görüşmede, ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler de ele alındı.

Ticaret ve yatırım konuları dahil olmak üzere ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesine yönelik irade beyan edildi. 

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Hakan Fidan İsrail-İran çatışması
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