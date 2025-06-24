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Gündem
AA 24.06.2025 14:21

Bakan Yumaklı: Yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak duralım

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, meteorolojik verilerin gelecek günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngördüğünü belirterek, "Anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, en ufak dumanı bile görürsek 112'yi arayalım." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı: Yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak duralım

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, orman yangınları konusunda uyarıda bulundu.

"Yeşil vatan" için her zamankinden daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Yumaklı, "Meteorolojik veriler, önümüzdeki günler için olağanüstü sıcaklık artışı öngörüyor. Bu koşullar, orman yangını riskini en üst düzeye çıkarıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak duralım"

Yumaklı, Bakanlık olarak, 2 asra yakın tecrübe, son teknoloji ekipmanlar, engel tanımaz hava-kara araçları ve orman kahramanlarıyla yangınlarla savaşa hazır olduklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Unutmayalım ki asıl başarı orman yangınının hiç çıkmamasını sağlamaktır. Bir ihmal, bir dikkatsizlik, binlerce ağacı, içinde yaşayan sayısız canlıyı yok edebilir. Hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan lütfen uzak duralım. Bu yüzden bir kez daha çağrımdır, anız yakmayalım, ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, atıkları çöplere atalım, biçerdöver ve balya makineleri çalıştırırken yanında su tankeri ve yangın söndürme cihazı bulunduralım, en ufak dumanı bile görürsek 112'yi arayalım."

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