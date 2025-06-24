Türkiye, İsrail ile İran arasındaki ateşkesi memnuniyetle karşıladı

Bakanlık, iki ülke arasında sağlanan ateşkese ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail ile İran arasında ateşkes sağlanması konusunda mutabakata varıldığına dair haberlerin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Ateşkesin ihlal edildiğine yönelik açıklamaların yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, "Tarafları önümüzdeki kritik zaman diliminde ateşkese tam anlamıyla riayet etmeye davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

'Filistin meselesi bir an evvel çözülmeli'

Orta Doğu'nun barış ve istikrara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi;

Kapsamlı ve kalıcı bir çözüme dönük adımların kararlılıkla atılması gerekmektedir. Bu çerçevede, diyalog ve diplomasi kanallarının açık tutulmasının hayati önem taşıdığına inanıyoruz. Yaşanan süreç, Orta Doğu'daki pek çok sorunun temelinde yer alan Filistin meselesinin bir an evvel çözülmesi gerektiğini de bir kez daha göstermiştir. Türkiye, bölgede barışın sağlanması yönündeki her türlü çabayı desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya hazırdır.