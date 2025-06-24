Bakan Memişoğlu: Sağlıkta yeni bir dönemin kapıları aralanacak

TBMM’ye sunulan teklif ile organ bağışı sürecini kolaylaştıran, bağışçının iradesini esas alan ve organ bağışını teşvik eden bir düzenleme getiriliyor.

Bu düzenlemeyle organ bağışçısı olmak daha kolay hale gelecek.

Meclis gündemine gelen teklifin, böbrek nakli bekleyen 25 bin, karaciğer nakli bekleyen 2 bin 500 ve kalp nakli bekleyen 1.500’den fazla hastaya umut olması bekleniyor.

e-Devlet’ten tek tıkla bağış mümkün olacak

Yeni düzenlemeyle birlikte vatandaşlar, e-Devlet üzerinden kolayca organ bağışçısı olabilecek ve dijital ortamda işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilecek. Bağışçılar, organ bağışı yaptıklarını hangi yakınları ile paylaşmak istediklerine de kendileri karar verecek.

Bağışçının iradesi esas alınacak

Vatandaş, hayatta iken organ bağışına karar vermişse, öldükten sonra da bu iradesi geçerli sayılacak. Bu sayede, bağışçının iradesi korunacak; organ bekleyen vatandaşların umudu artacak.

Organ bağışlayanların yakınlarına öncelik tanınacak

Organı nakledilen bağışçının birinci derece yakınlarına, organ nakline ihtiyaç duymaları halinde öncelik hakkı tanınacak.

Tıbbi işlemlerde elektronik onay sistemine geçilecek

Meclis gündemine getirilen yeni düzenleme ile tıbbi işlem ve uygulamalar için hasta ve yakınlarının onayı, elektronik ortamda da alınabilecek.

Bu sayede daha pratik bir onay süreci işletilirken özellikle acil vakalarda ve uzaktan sağlık hizmet sunumunda hastalara ve sağlık personeline kolaylık sağlanacak.

İlacın üretiminden kullanımına kadar tüm süreçlere "Dijital Takip Sistemi" geliyor

Her ilaç, üretim veya ithalat aşamasından hasta tedavisinde kullanımına kadar Takip Sistemi ile izlenebilecek. İlaç tedarik zinciri sürecinde Sağlık Bakanlığı’nın kontrolü güçlendirilecek.

Aynı Takip Sistemi ile (üretici/ithalatçı, ecza deposu, eczane, hastane, geri ödeme kurumu) ruhsatlı ilaçların stok kontrolleri ile üretim ve dağıtım planlaması takip edilecek.

İlaca erişimde kesintiye mahal verilmeyecek. Düzenlemelere aykırı hareket edenlere yeni yaptırımlar uygulanacak.

Tıbbi cihaz denetimlerinde yeni dönem

Tıbbi cihazlara dair yapılan düzenleme ile piyasada yalnızca standartlara uygun ürünler yer alacak; aksi yönde faaliyet yürütenlere uygulanan idari para cezaları ağırlaştırılacak.

Sağlıkta tanıtım adı altında aldatıcı ve yanıltıcı reklama geçit yok

Özel sağlık kuruluşlarının tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleriyle ilgili daha titiz bir izleme süreci devreye alınıyor. Hasta vatandaşın iyileşme umudunu; yanıltıcı-aldatıcı tanıtım ve reklam yoluyla suiistimal etmek ve bu sayede ticari kazanç elde etmek isteyenlere geçit verilmeyecek.

Türkiye, tıbbi kenevir sektöründe rekabet gücünü artırıyor

Yeni düzenleme kapsamında, kenevirden elde edilen ilaç, özel tıbbi amaçlı gıdalar ve kişisel bakım ürünlerinin üretimi ve satışı sıkı kurallara bağlı olacak. Tıbbi kenevirden elde edilen ürünlerin ruhsatlandırma ve takip işlemleri yalnızca Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülecek. Bu ürünler sadece “eczaneler”de reçete karşılığı sunulabilecek. Sürdürülebilir ve kontrollü üretim modeli ile “sağlıkta yerli üretim” ve “küresel açılım” eş zamanlı olarak desteklenecek.

Hekimlerin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışma esasları yeniden düzenleniyor

Yeni düzenleme ile özel hastane kadrosunda çalışan hekimlerin iki sağlık kuruluşunda hizmet sunabilmesi mümkün olacak. Özel hastanede çalışan hekimlerin kazançları, kıdem tazminatları ile emeklilik kazanımlarına yansıyacak. (01.06.2026 tarihine kadar uyum süreci tamamlanacaktır.)

Yeni sağlık meslek tnaımları ile sağlık hizmeti güçlendiriliyor

“Nükleer Tıp Teknikerliği” ve “Diş Protez Teknisyenliği” sağlık meslekleri arasında yer alacak ve istihdamın önü açılacak. “Ebe Yardımcılığı” ve “Hemşire Yardımcılığı” unvanları ise “Sağlık Bakım Teknisyeni” adı altında birleştirilecek.

Optisyenlerin meslek örgütleri aktif hale getiriliyor

Meclis gündemine sunulan yeni düzenleme ile optisyenlerin meslek örgütü Türk Optisyen-Gözlükçüler Birliği’nin faaliyetlerini yürütebilmelerine olanak sağlanacak.

