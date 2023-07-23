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Gündem
AA 23.07.2023 19:31

Dışişleri Bakanı Fidan, Roma'da Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz ülkelerinin yaşadığı ortak bir sınama olarak tanımladığı düzensiz göçle mücadelede bölgesel işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Roma'da Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı
[Fotograf: AA]

Bakan Fidan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin ev sahipliğinde Roma'da düzenlenen Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen konferansta Bakan Fidan da bir konuşma yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, düzensiz göçün Akdeniz ülkelerinin yaşadığı ortak bir sınama olduğunu belirten Fidan, düzensiz göçle mücadelede bölgesel işbirliğinin önemine dikkati çekti.

İtalya'da Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı başladı
İtalya'da Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı başladı

Göçün kaynakta durdurulmasının önemini vurgulayan Bakan Fidan, bunun için yaşanan çatışmaların ve ekonomik sorunların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Fidan, ülkeler arasında yük paylaşımının önemine değinirken, tüm ülkeleri insan onurunun korunması için yabancı düşmanlığı ve nefret suçlarını önlemeye ve hoşgörü kültürünü geliştirmeye çağırdı.

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