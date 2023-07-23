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Gündem
TRT Haber 23.07.2023 17:46

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümünü kutladı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Hatay'ın anavatana katılmasının 84'üncü yıl dönümünü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu sözlere yer verdi:

"Sürdürmekte olduğumuz yoğun çalışmalarla, 6 Şubat depremlerinin Hatay'ımızla birlikte 11 ilimizde yol açtığı yaraları sarıyoruz.

İnşallah kadim şehrimiz Hatay’ımızı tarihî dokusuna uygun şekilde, çok kısa bir sürede yeniden inşa ve ihya edecek, Hataylı kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını çözüme kavuşturacağız.

Bu vesileyle, 'şahsi meselem' diyerek Hatay'a verdiği ehemmiyeti çok net bir şekilde ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal ile bu millî dava için çabalayan herkesi rahmetle, şükranla yâd ediyorum.

Hataylı tüm kardeşlerimi en kalbî duygularımla selamlıyorum."


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