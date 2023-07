Kurtulmuş: Cumhuriyet'in ikinci asrını, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongre Binası'nda düzenlenen Erzurum Kongresi'nin 104. Yılı Kutlama Töreni'nde, Türk milletinin çok şerefli ve çok güçlü bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Erzurum Kongresi'nin, Türkiye'nin yakın tarihi bakımından dönüm noktası olduğunu belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"İşgale uğramış, ordusu dağılmış, topu, tüfeği değil, kazması, küreği dahi kalmamış bir millet 'Ya Allah' diyerek ayağa kalktı ve yeniden özgürlük, istiklal ve istikbal mücadelesini verdiği o günlerin tarihi dönüm noktalarından birisi Erzurum Kongresi'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Havza ve Amasya tamimlerinden sonra gerçekleştirdiği Erzurum Kongresi, aynı zamanda yeni dönemin başlangıcı, o acılardan kurtuluşun ve istiklal mücadelesi vermenin en önemli dönüm noktalarından birisiydi."

Erzurum Kongresi ruhunun asla unutulmayacağını vurgulayan Kurtulmuş, Misakımilli'nin vazgeçilmez bir vatan sınırı olduğu ilanının bu kongrede yapıldığına işaret etti.

"Bugün Misakımilli dediğimizde siber vatandan konuşmak mecburiyetindeyiz"

Misakımilli'nin önemine değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Misakımilli dediğimiz şey, sadece o günkü Misakımilli'den ibaret değildir. Bugün Misakımilli dediğimizde mavi vatandan bahsetmek zorundayız. Bugün Misakımilli dediğimizde siber vatandan, uzay vatandan konuşmak mecburiyetindeyiz. Çünkü Türkiye olarak, tarihimiz boyunca, Sultan Alparslan'ın bize yurt olarak kapılarını sonuna kadar açtığı Anadolu topraklarındaki varlığımızın ilk gününden itibaren, inanın ki şöyle sırtımızı arkaya yaslayarak, rahat içerisinde, huzur içerisinde, sıkıntısız yaşadığımız neredeyse bir tek günümüz olmamıştır. Hep mücadeleyle geçmiştir. Hep düşman saldırılarıyla geçmiştir. Hep dünya üzerinde atalarımızın gösterdiği gibi yol çizmek, yön vermek, mücadele etmekle geçmiştir."

Kurtulmuş, "Anadolu topraklarındaki ülke varlığının, varlığımızın en önemli hususiyetlerinden birisi, en son yaklaşık 5 milyon kilometrekare olan Osmanlı cihan devletinin 20 sene içerisinde paramparça edilerek, bölük pörçük parçalanmasından sonra işte Erzurum Kongresi'ndeki ruh, Misakımilli sınırlarını yeniden belirleyen ve bu sınırlar üzerinde ayağa kalkmamızı sağlayan bir ruhtur" ifadelerini kullandı.

O dönemlerdeki gibi bugün de çok sorunlar bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Misakımilli'ye benzer şekilde mavi vatan hedeflerinden vazgeçmeden yürümek mecburiyetinde olduklarını vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

"Erzurum Kongresi'nin ruhuna sahip çıkacağız"

Hem Türkiye hem KKTC'nin egemenlik haklarını sonuna kadar koruyacaklarını, buradan (denizlerden) çıkarılacak doğal gaz ve petrolle ülkenin ve Kuzey Kıbrıs'ın gelişmesini sağlayacaklarını anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bütün dünya ülkeleri, hele dünyada büyük iddiaları olan büyük ülkeler uzayda yarış yaparken, uzayda büyük bir mücadele verirken Türkiye'nin bundan geri kalması, kendi sınırlarını koruyabilme kabiliyetini azaltacak bir husustur. Onun için diyoruz ki dün Misakımilli ne kadar önemliyse bugün uzay vatan da siber vatan da o kadar önemlidir. Erzurum Kongresi'nden şahsen benim çıkardığım birinci ders budur. Misakımilli'yi bugünün anlayışı içerisinde yeniden güçlü bir şekilde değerlendirecek ve Türkiye'nin milli menfaatlerini koruyacak her türlü adımı atmakta tereddüt göstermeyeceğiz.

İkincisi ise o günün dünyasında topu tüfeği kalmamış, kazması, küreği kalmamış bir milletin, paramparça olmuş koskoca bir cihan devletinin üzerinde, küllerinin üzerinde ayağa kalkan, Misakımilli ruhuna sahip çıkan, Kuvayımilliye'ye sahip çıkan ecdadımız, aynı zamanda da bir şekilde Türkiye'nin mandacı ve himayeci anlayışla asla yürümeyeceğini, yani bağımsız bir ülke olarak ayağa kalkmaktan başka çaresi olmadığını cümle aleme ilan etmiştir. Bu tam bağımsız Türkiye ideali etrafında gücümüzü bilerek, hayale kapılmadan rasyonel bir şekilde bu ülkenin hem gücünü hem itibarını artırmaktır. Bu nedenle Erzurum Kongresi'nin ruhuna sahip çıkacağız."

Erzurum Kongresi ruhundan çıkardığı üçüncü temel dersin ise "her zaman milletin değerlerine ve kültürüne sahip çıkılması" olduğunu belirten Kurtulmuş, birlikte uzlaşarak, anlaşarak işlerini istişareyle yapmak mecburiyetinde olduklarını söyledi.

Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin bugün yaşayan canlı bir kongre olduğunu dile getirerek, "Erzurum Kongresi'ni o zor şartlarda bir araya getiren şey Anadolu'nun irfanıdır, bu milletin özüdür, bu milletin hakikatidir, bu milletin inançlarıdır, bu milletin değerleridir. Erzurum Kongresi'ni bir araya getiren ve tarihi bir adım olarak önümüze koyan şey, birlik ve beraberlik ruhudur. Bu hususlardan asla taviz vermeden, Erzurum Kongresi'nin bize sağladığı bu milli şuuru sonuna kadar kullanacak ve milletimize, gençlerimize öğreteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarının gerçekleştirdiği önemli iki konu olduğunu, bunların birisinin ekonomi alanında atılan adımlar, diğerinin ise dış politikada ortaya konulan perspektif olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in ilanın ardından geçen sürede Türkiye'nin güçlü bir konuma gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sunan Kurtulmuş, "Allah'ın izniyle bu aziz milletin önünde yeni bir dönem vardır. Hiç abartısız yine ifade ediyorum ki dünyadaki gelişmeler, bölgesel ve küresel gelişmeler, Türkiye'nin önünde Cumhuriyet'imizin ikinci asrını yeni bir fırsat kapısı olarak sonuna kadar açmakta, sonuna kadar aralamaktadır" dedi.

Kurtulmuş, güçlü ve büyük Türkiye iradesinin merkezinde de yine Erzurum Kongresi ruhunun olduğunu belirtti.

[Fotoğraf: AA]

"Türkiye'yi her alanda güçlü kılacağız"

Aynı iradeyi kuşanarak, ülkenin gelecek yıllara daha güçlü hazırlanacağını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Her alanda güçlü ve büyük Türkiye'yi, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi hep beraber kuracak iradenin merkezi, Erzurum Kongresi'nde var olan iradedir. O iradeyi yeniden kuşanarak, yani Türkiye'nin tam bağımsızlık istikametinde mücadelesini aksatmadan sürdürerek, Türkiye'de toplumsal bütünlüğü sağlayarak, birlik, beraberlik içerisinde ortak milli hedeflerimizle yürüyerek bu ülkeyi, bu aziz milleti güçlü bir şekilde ayakta tutan milli ve manevi değerlerimizi ortak paydamız olarak kabul ederek, yolumuza devam edeceğiz. Hiç şüphesiz Allah nasip ederse Erzurum Kongresi'nin 204. yıl dönümünü kutlayacak olan evlatlarımız çok daha büyük bir Türkiye'nin insanları olarak, çok daha büyük bir özgüvenle konuşacaklardır. Bunun için sorumluluk bize düşüyor, bu dönemde yaşayanlara düşüyor. Türkiye'yi her alanda güçlü kılacağız. Türkiye'yi sanayide, kültürde, sporda, eğitimde, her alanda dünya liginin en üst mertebesine çıkaracağız. Bunun için önümüzdeki Cumhuriyet'in ikinci asrını, sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz. Tekrar ifade etmek istiyorum, güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz."

Türkiye'nin şahlanışının Orta Asya'dan Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Güney Afrika'ya kadar herkesi ilgilendirdiğine işaret eden Kurtulmuş, "Güçlü büyük Türkiye, dünyanın teminatı, bölge barışının teminatı, insanlığın teminatıdır. Güçlü, büyük Türkiye, Allah'ın izniyle insanlığın ortak değerlerde buluşmasını sağlayacak, insanlığın en büyük çekim merkezlerinden birisi olacaktır. İşte Erzurum Kongresi'nin ruhunu önümüzde yeni hedefler koyarak, istikametlerde bütünleşerek, farklılıklarımızı bir tarafa koyarak, milli amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda milli seciyemiz, ahlakımız, bağımsızlık ruhumuz çerçevesinde birleşmek, bütünleşmek ve yürümektir" diye konuştu.

"Dünya ölçeğinde büyük bir idealimiz vardır. O da Nizam-ı Alem davasıdır"

Erzurum Kongresi öncesi Erzurum'da Ermeni mezaliminin olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, "Yaşananlardan tam bir yıl içerisinde ayağa kalkmış, bir yıl içerisinde şahsiyetine, milli onuruna ve bağımsızlığına sahip çıkmış bir milletiz. Bu milletin böyle büyük bir karakteri var ama bu milletin bir başka önemli özelliği daha var. Anadolu topraklarına geldiğimiz ilk günden itibaren, dünya ölçeğinde büyük bir idealimiz vardır. O da Nizam-ı Alem davasıdır" dedi.

Kurtulmuş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Biz sadece Türkiye olarak güçlü olmak, sadece Anadolu insanı olarak güçlü ve müreffeh olmak değil, dünyadaki bütün insanların dini, dili, ırkı, medeniyeti ne olursa olsun, bütün insanların huzur içerisinde yaşaması için Nizam-ı Alem davasına sahip çıkmış olan bir milletin çocuklarıyız. İnşallah Cumhuriyet'imizin ikinci asrı dünyada barışın, özgürlüğün, hakkaniyetin, adaletin ve yeni bir dünya sisteminin kurucu gücü, öncü gücü olan Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Hep beraber bu amaçla çalışacağız, gayret edeceğiz ve Allah'ın izniyle nice güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Bu vesileyle Erzurum Kongresi'ne şerefle katılan, o zor günlerde milli istiklali, milli kararımızın milli duruşumuzun ve karakterimizin en temel unsuru olarak gören, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Erzurum Kongresi'nin bütün kahramanlarını, isimlerini her birinizin bildiği o değerli insanları saygıyla, minnetle, şükranla yad ediyoruz. Allah Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda canlarıyla, kanlarıyla mücadele eden bize yol açan, bize hedef gösteren bütün ecdadımızdan razı olsun."

Erzurum Kongresi'nin 104. yıl dönümü törenle kutlandı

Erzurum Kongresi'nin 104. Yılı Kutlama Töreni kapsamında Kurtulmuş, Erzurum Valisi Okay Memiş, 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Fedai Ünsal, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Havuzbaşı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları, Kongre Binası'nda "Erzurum Kongresi"ni canlandırdı. Programda, Kurtulmuş, temsili asker tarafından takdim edilen Türk bayrağını öperek aldı.

Erzurum Kongresi'nde alınan kararların basıldığı gazetenin vatandaşlara dağıtıldığı program, halk oyunları ekibinin ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileriyle sona erdi.

Kurtulmuş ve beraberindekiler Erzurum Kongre Binası önünde katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.