Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.06.2025 00:18

İsrail’in Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, aldığı hasar nedeniyle faaliyetlerini durdurdu

İsrail'in kuzeyinde yer alan Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, İran’ın misilleme füze saldırısında hasar görmesi nedeniyle faaliyetlerini durdurdu.

İsrail’in Hayfa kentindeki petrol rafinerisi, aldığı hasar nedeniyle faaliyetlerini durdurdu

Hayfa kentindeki petrol rafinerisi sahibi Bazan şirketinden yapılan açıklamada, İran'ın iki gün önceki saldırısı nedeniyle tesislerde ciddi hasar meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, hasar nedeniyle rafineri ve bağlı şirketlerin tüm tesislerinin faaliyetlerinin durdurulduğu duyuruldu.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ETİKETLER
İsrail İsrail-İran çatışması İran
Sıradaki Haber
Netanyahu, Hamaney'e suikastı işaret ederek: Ne gerekiyorsa yapacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:49
Trump: İran'da nükleer silah görmek istemiyorum ve bunun için gerekli adımları atıyoruz
00:45
DSÖ: Gazze'ye yakıt girişi olmaması, sağlık sistemini çöküşün eşiğine getiriyor
00:42
İsrail ordusu, İran'ın füze saldırısına başladığını duyurdu
00:08
Bakan Fidan, Kosova Cumhurbaşkanı Osmani ile görüştü
23:17
Netanyahu, Hamaney'e suikastı işaret ederek: Ne gerekiyorsa yapacağız
23:05
Fahrettin Altun: İsrail’in, İran Radyo ve Televizyon Kurumuna saldırması katliamdır
Hatay'daki Asi Nehri'nde ıslah çalışması başlatıldı
Hatay'daki Asi Nehri'nde ıslah çalışması başlatıldı
FOTO FOKUS
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
İsrail ordusu, İran devlet televizyonunu vurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ