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Dünya
AA 17.06.2025 00:38

İsrail ordusu, İran'ın füze saldırısına başladığını duyurdu

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e füzelerin ateşlendiğini tespit ettiklerini bildirdi.

İsrail ordusu, İran'ın füze saldırısına başladığını duyurdu

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemeye çalıştığı aktarıldı.

Alarm verildiğinde, halkın sığınaklara girmesi istendi.

İsrail'in birçok noktasında alarmlar çalmaya başladı.

⁠İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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