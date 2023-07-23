Açık 34.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.07.2023 16:52

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Mersin'deki kadına şiddet olayı ile ilgili açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mersin'de, genç kızın mağazada darp edilmesiyle ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olunacağını ve konunun yakından takip edileceğini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Mersin'deki kadına şiddet olayı ile ilgili açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Mersin'de iş yerinde nişanlısını darbeden kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine Bakanlığa bağlı Mersin İl Müdürlüğünün hemen harekete geçerek, Emniyet güçlerinin olaydan haberdar edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Kadını darbeden şahıs gözaltına alınmış, saldırıya uğrayan kadının ise tedavi süreci hastanede devam etmektedir. Bakanlığımız mağdur kadın ve ailesiyle görüşülerek gerekli psikososyal mesleki çalışmalarıyla mağdurun yanında olacaktır. Bakanlığımız olayla ilgili tüm hukuki süreçlere müdahil olup konuyu yakından takip edecektir."

ETİKETLER
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mersin
Sıradaki Haber
Kurtulmuş: Cumhuriyet'in ikinci asrını, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:02
İETT otobüsü ve otomobil çarpıştı: 6 yaralı
16:46
Kurtulmuş: Cumhuriyet'in ikinci asrını, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getireceğiz
16:34
KPSS lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
16:28
Yunanistan'da onarım çalışması yapılan köprü kısmen çöktü
16:25
Çöl sıcakları 45 dereceye ulaştı, turizm merkezinde yaşayanlar eve kapandı
16:21
Afganistan'da meydana gelen selde 12 kişi öldü
Bilecik'te ayçiçeği tarlaları sarının tonlarına büründü
Bilecik'te ayçiçeği tarlaları sarının tonlarına büründü
FOTO FOKUS
Orman yangını söndürme çalışmalarına Rusya’dan gelen uçak da destek verdi
Orman yangını söndürme çalışmalarına Rusya’dan gelen uçak da destek verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ