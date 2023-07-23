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Gündem
DHA 23.07.2023 18:47

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'de yakalanan 8 göçmen kaçakçısından 7'si tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'de düzenlenen operasyonla yakalanan 8 göçmen kaçakçısından 7'sinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İzmir'de yakalanan 8 göçmen kaçakçısından 7'si tutuklandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile müştereken icra edilen operasyonda; Yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7’si tutuklandı, 1’i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek."

Bakan Yerlikaya, paylaşımında ayrıca operasyona ilişkin görüntülere yer verdi.


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Düzensiz Göçmenler İnsan Kaçakçılığı İzmir
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