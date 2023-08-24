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Gündem
AA 24.08.2023 20:16

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı'na ziyaret gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Fidan'ın Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'nı ziyaret ettiğini duyurdu.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğrafa da yer verildi.

Irak temasları kapsamında Fidan, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşmüştü.

Bakan Fidan, 22-23 Ağustos'ta da Irak'ın başkenti Bağdat'ta temaslarda bulunmuştu.

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