Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, Sullivan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile telefonda görüştü.

Görüşmede küresel konular, Ukrayna, Irak ve Kıbrıs gibi birçok bölgesel konu ele alınmış olup bunlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile de görüştü

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz ile görüştü.

Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Temsilciler Meclisi üyeleri ile bir araya geldiklerini bildirdi.

İki ülke ilişkileri yanı sıra bölgesel ve küresel konuları ele aldıklarını belirten Kılıç, verimli geçen ziyaret vesilesiyle üyelere teşekkür etti.