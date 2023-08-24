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Gündem
AA 24.08.2023 16:16

Bakan Özhaseki: Yangınlarda zarar gören alanları hiç vakit kaybetmeden yeşillendireceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarına başladıklarını açıkladı. Çanakkale'nin yanı sıra meydana gelen yangınlarda zarar gören yeşil alanların hiç vakit kaybetmeden yeşillendireceğini vurguladı.

Bakan Özhaseki: Yangınlarda zarar gören alanları hiç vakit kaybetmeden yeşillendireceğiz
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Bakan Özhaseki, sosyal medya platformundan Çanakkale'de kontrol altına alınan orman yangınına ilişkin bilgi verdi.

Yangından etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz, sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Çanakkale'nin yanı sıra Eskişehir, Bursa ve Bilecik'te de meydana gelen yangınlarda zarar gören yeşil alanlarımızı Tarım ve Orman Bakanlığımızla birlikte hiç vakit kaybetmeden yeniden ağaçlandıracağız.

Vatandaşlarımız hiç endişe etmesinler. Yanan her bir ağacımızın yerine yeni bir fidan dikeceğiz. Yeşil doğamızın tahrip edilmesine, ülkemizin akciğerleri olan ağaçlarımızın yok olmasına, ekolojik dengenin zarar görmesine kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

Özhaseki, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen başta Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri olmak üzere, sahada cansiparane bir şekilde mücadele eden herkese teşekkür etti.

ETİKETLER
Mehmet Özhaseki Orman Yangını Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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