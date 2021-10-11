Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantı kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu burada Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Cumhurbaşkanlarımızın Soçi'de görüştükleri konuların takibini yaptık" ifadesini kullandı.

Azerbaycanlı mevkidaşı ile Türk Konseyi Zirvesi hazırlıklarını değerlendirdi

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, paylaşımında, "Can Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanı kardeşim

Ceyhun Bayramov ile bu kez Belgrad’da biraraya geldik; ikili ilişkilerimiz ile 12 Kasım’da İstanbul’da yapılacak Türk Konseyi Zirvesi hazırlıklarını ele aldık" ifadelerini kullandı.