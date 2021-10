Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantı kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti.

Bakan Çavuşoğlu burada Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Cumhurbaşkanlarımızın Soçi'de görüştükleri konuların takibini yaptık" ifadesini kullandı.

In #Belgrade, we followed up on topics discussed by our Presidents in Sochi with Foreign Minister #Lavrov of #Russia. pic.twitter.com/WfQa28cqwo