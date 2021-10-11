Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ikili temasları
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı ikili görüşmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bağlantısızlar Hareketi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen toplantı kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti.
Bakan Çavuşoğlu burada Rus mevkidaşı Lavrov ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Belgrad'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Cumhurbaşkanlarımızın Soçi'de görüştükleri konuların takibini yaptık" ifadesini kullandı.
#Belgrad'da #Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la Cumhurbaşkanlarımızın Soçi’de görüştükleri konuların takibini yaptık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 11, 2021
In #Belgrade, we followed up on topics discussed by our Presidents in Sochi with Foreign Minister #Lavrov of #Russia. pic.twitter.com/WfQa28cqwo
Azerbaycanlı mevkidaşı ile Türk Konseyi Zirvesi hazırlıklarını değerlendirdi
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, paylaşımında, "Can Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanı kardeşim
Ceyhun Bayramov ile bu kez Belgrad’da biraraya geldik; ikili ilişkilerimiz ile 12 Kasım’da İstanbul’da yapılacak Türk Konseyi Zirvesi hazırlıklarını ele aldık" ifadelerini kullandı.
Can #Azerbaycan’ın Dışişleri Bakanı kardeşim @bayramov_jeyhun'la bu kez Belgrad’da biraraya geldik; ikili ilişkilerimiz ile 12 Kasım’da İstanbul’da yapılacak Türk Konseyi Zirvesi hazırlıklarını ele aldık. @TurkicCouncil#TekMilletİkiDevlet pic.twitter.com/uFbK2DwGFt— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 11, 2021
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