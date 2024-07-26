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Dünya
AA 26.07.2024 06:24

Namibya'dan ABD, İngiltere ve Almanya da dahil 33 ülkeye vize zorunluluğu

Güney Afrika ülkesi Namibya, aralarında ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de yer aldığı 33 ülkenin vatandaşlarına vize zorunluluğu getirdi.

Namibya'dan ABD, İngiltere ve Almanya da dahil 33 ülkeye vize zorunluluğu

Namibya İçişleri Bakan Yardımcısı Lucia Witbooi, basına yaptığı açıklamada, Namibya'nın ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Kanada, Avusturya, İrlanda, Avustralya, Japonya, Hollanda, Brezilya ve Azerbaycan'ın da yer aldığı 33 ülke vatandaşlarına vize zorunluluğu getirildiğini duyurdu.

Witbooi, vize zorunluluğunun 1 Nisan 2025 yılından itibaren uygulanacağını bildirdi.

Bu ülkelerin tamamının hali hazırda Namibya vatandaşlarına vize uyguladığını kaydeden Witbooi, "Namibya'nın 33 yıldır vize serbestisi tanıdığı birçok ülke iyi niyetimize henüz bir karşılık vermedi. İyi niyetimizin neden görmezden gelindiği ise bilinmiyor" ifadelerini kullandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ülkenin en önemli gelir kaynaklarından birini teşkil eden turizm sektörü temsilcileri, hükümetin bu kararını tepkiyle karşıladı.

Namib Çölü ve Etosha Ulusal Parkı gibi doğal güzellikleriyle öne çıkan Namibya, çoğunlukla Batı ülkelerinden turistler tarafından ziyaret ediliyor.

Türkiye ile Namibya halihazırda karşılıklı olarak vize zorunluluğu uyguluyor.

Öte yandan, yeni düzenlemeyle birlikte vize başvuru ücreti, Namibya dolarının güncel kur karşılığı ile 65 dolardan 86 dolara yükseliyor.

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