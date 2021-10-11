Türkiye'nin oluşturduğu güvenlik koridorunu aşamayan ve sızma girişimlerini gerçekleştiremeyen terör örgütü PKK/YPG saldırılarını artırdı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, saldırıları kimlerin desteklediğini ve saldırılarla neyin amaçlandığını TRT Haber'de değerlendirdi.

Türkiye'nin oluşturduğu güvenlik koridorunu aşamayan ve sızma girişimlerini gerçekleştiremeyen terör örgütü saldırılarını artırdı. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, saldırıları kimlerin desteklediğini ve saldırılarla neyin amaçlandığını @trthaber'de değerlendirdi. pic.twitter.com/Emhq2EzGa9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 11, 2021

Başbuğ, "Çok kirli bir süreçten geçildiğini" ifade etti ve ekledi:

"Bu sürecin diğer coğrafyalara da yayılmasını önlemek için de sürekli bahsettiğimiz bölge hedef halinde zihinlerde yerini alıyor bu bahsettiğimiz cenahta. Bu bahsettiğimiz cenah kim? Buna baktığınız takdirde, Tel Rıfat'ın batısında Rusya, doğusunda Amerika gibi iki tane süper güç diye adlandırdığımız devletin varlığını görüyorsunuz. Şimdi biz bu iki devletle de bu iki farklı coğrafyada mücadele içerisindeyiz. İşte bu maksatla biz hem Amerika'yla hem Rusya'yla çok ciddi adımlar diyebileceğimiz anlaşmalar yaptık. Neydi o anlaşmalar? Hatırlarsınız Barış Pınarı Harekatı'na başladığımızda o bölgenin tamamen normalleşeceği korkusuyla iki devlet de sizinle anlaşma yaparak o harekatı durdurmanın yollarını aradılar. Biz de müttefik diye güvendik. Amerika'yla 17 Ekim'de, Rusya'yla da 22 Ekim'de, 2019 tarihinde iki tane kritik anlaşma imzalandı. 13 maddelik Amerika, 10 maddelik de Rusya anlaşmasında iki devlete de düşen çok önemli görevler vardı."

"Devriyeler başladı fakat sonu gelmedi"

Rusya'nın imza attığı maddelerden üçünü hatırlatan Başbuğ, 5,6 ve 7'nci maddelerin kritik önemde olduğuna dikkati çekti.

Başbuğ, "5'inci maddede biz Rusya'ya, 150 saat içerisinde Türkiye sınırına 30 kilometrelik bir hatta, Münbiç ve Tel Rıfat da içinde, buradaki terörist unsurları bölgenin dışına çıkaracaksın, 150 saat sonra biz seninle burada ortak devriyeler atacağız ve bu ortak devriyelerle bölgenin normalleştiğini beraber göreceğiz dedik. Devriyeler başladı fakat sonu gelmedi, tıpkı Amerika ile olduğu gibi" ifadelerini kullandı.

"Bu 3 maddenin hangisi sahada yansıdı"

Bir sonraki maddenin 6'ncı madde olduğunu belirten Başbuğ, bu maddenin de Münbiç ve Tel Rıfat'tan PKK/YPG unsurlarının silahlarıyla birlikte geri çıkarılması şeklinde olduğunu kaydetti.

Başbuğ, "7'nci maddede de, 'Her iki taraf da sorumluluk alanlarında herhangi bir terörist saldırısına ve sızmasına karşı gereken tedbirleri alacaktır.' Şimdi bu 3 maddenin hangisi sahada yansıdı, karşılık buluyor? İzleyenlerin ve dinleyenlerin takdirine bırakalım." dedi.

"İlk defa PKK’nın varlığını Rusya’ya doğrudan deklare ettik"

Bu süreç tıkandığından sürekli zirvelerle bu tıkanıklığın aşılmaya çalışıldığını ifade eden Başbuğ, son Soçi zirvesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın delilleriyle ortaya koyduğu saldırılarla ilgili Putin'e sunmuş olduğu bir takım dosyalar olduğunu söyledi.

O dosyalarda maksadın Rusya'nın üzerine düşen görevleri yapması olduğunu belirten Başbuğ, "O süreçte biz ilk defa PKK’nın varlığını Rusya’ya doğrudan deklare ettik ve Moskova’daki yapılanmadan bahsettik. Neden? Çünkü artık burada iş çığırından çıkmış durumda" dedi.

"Bu durumda sizin yapacağınız tek iş bölgeye bir harekat olmalı"

Tel Rıfat'ta Münbiç'ten yapılan saldırıların ilk olmadığını, son da olmayacağını söyleyen Başbuğ Türkiye'nin üzerine düşenin ne olacağı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz yıllarda kullandığı çok önemli ifadelerden biriydi, "Kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz" diye. Bence şu anda bölgede hızla oraya ilerliyoruz. Çünkü gerek Tel Rıfat gerek Münbiç, bizim daha önce operasyon planladığımız, harekat planladığımız 2019'da, bu bahsettiğim anlaşmalardan dolayı iyi niyetle harekatı durdurduğumuz ve müttefiklerden gereğini yapmasını beklediğimiz süreçlerdi. Olmadı, olmayacak gibi de görünüyor. Çünkü iki ülke de arka planda çok farklı ilişki içindeler. Bu durumda sizin yapacağınız tek iş bölgeye bir harekat olmalı."

"Bu bölgede muhakkak bir harekatın yapılacağını düşünüyorum"

Başbuğ, "Irak coğrafyasında hızlı bir hareketlenme var. Oradaki Kandil, Sincar gibi denklemleri değerlendirmiştik. Oraların inşallah terörle mücadelesi sona erdiğinde bu bölgede muhakkak bir harekatın yapılacağını ve teröre ve teröre destek verenlerin de hak ettikleri cevabı bu sahada alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.