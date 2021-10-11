Haber Giriş: 11 Ekim 2021 Pazartesi 08:21Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca: Tüm kaygıların yerini sağlık alacak
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;
"Tüm kaygıların yerini sağlık alacak"
Benim bir gram sıkılma, bir gram yorulma hakkım yok. Sizlerinse, artık uyarılardan bile yorulduğunuzu biliyorum. Haklısınız. Günün sonunda tüm kaygıların yerini sağlık alacak. Emin olun. Ve şartları göz ardı etmeyin. Bu yeter. Bizler, mücadelenin gereğini yapmaya devam edeceğiz.
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Sağlık Bakanlığı
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