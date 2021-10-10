Mavi kategoride il sayısı 27 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'a karşı ikinci doz aşı oranı yüzde 75'i geçen il sayısının Kastamonu ile birlikte 27'ye ulaştığını açıkladı. Böylelikle mavi il kategorisine geçen 27'nci il Kastamonu oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Kastamonu'nun COVID-19 risk haritasında düşük riskli iller arasına girdiğini açıkladı.
Bakan Koca, şu açıklamayı yaptı:
"COVID-19’a karşı güçleniyoruz. İkinci doz aşı oranı bugün Kastamonu'da da yüzde 75’i geçti. mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!"
Covid-19’a karşı güçleniyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 10, 2021
İkinci doz aşı oranı bugün KASTAMONU’DA da %75’i geçti. MAVİ il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım!
Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ikinci doz aşı oranının Kastamonu'da yüzde 75'i geçtiğini duyurarak, "Mavi il sayımız 27. Toplum bağışıklığı için, bütün iller, ikinci doz aşı oranında yarışalım." ifadelerini kullandı.