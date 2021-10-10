Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 21:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Portekiz'i 6-0 yenerek şampiyon olan Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Down Sendrom Futsal Milli Takımımızın ilk Avrupa Şampiyonluğunu can-ı gönülden kutluyorum. Sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Down Sendrom Futsal Milli Takımımızın ilk Avrupa Şampiyonluğunu can-ı gönülden kutluyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 10, 2021
Sizlerle gurur duyuyoruz. pic.twitter.com/zsApycP6kB
Etiketler: Fuat Oktay Cumhurbaşkanlığı
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