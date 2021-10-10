Haber Giriş: 10 Ekim 2021 Pazar 23:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fuat Oktay'dan şehit ailesine taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit olan özel harekat polisi Cihat Şahin için taziye mesajı yaymladı.
"Aziz milletimizin başı sağ olsun"
Oktay mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu şehit olan kahraman polisimiz Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."
Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu şehit olan kahraman polisimiz Cihat Şahin’e Allah’tan rahmet; kederli ailesine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.— Fuat Oktay (@fuatoktay) October 10, 2021
Aziz milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/EXAQN5ZTDK
Etiketler: Fuat Oktay Şehit
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