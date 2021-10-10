Dışişleri Bakanlığı, Yemen'in Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas'ın konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı nedeniyle mesaj yayımladı.

"Menfur saldırıyı kınıyoruz"

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Yemen’in Aden vilayetinde bugün Aden Valisi Ahmed Hamed Lamlas’ın konvoyuna bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırı sonucunda ölenlerin ve çok sayıda yaralıların olduğu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar, dost ve kardeş Yemen halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz."