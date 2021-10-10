Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana ziyareti sonrası 81 ilden üniversite kazanan öğrencilerle gerçekleştirdiği Gençlerle Buluşma Programı'na katıldı.

Gençlere seslenen Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

"Gençlerle aramıza kimseyi sokmayız"

Biz hangi kuşaktan olursa olsun biz gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. Bizimki TEKNOFEST kuşağı. Gençlere en çok yatırım yapan biziz. Bizim gençlerimizle sık ve samimi olmamızdan rahatsız duyduklarını anlıyorum. Gençlerle aramıza girmek isteyenlere diyoruz ki siz kendi işinize bakın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hangi kuşaktan olursa olsun gençlerimizle aramıza kimseyi sokmayız. https://t.co/PCzjU5t5si pic.twitter.com/Jio9NZfOhH — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2021

"Gençlerimizi her alanda destekliyoruz"

Biz gençlerimizi her alanda destekliyoruz. Türkiye bugün toplamda 8.5 milyonu bulan yükseköğretim kapasitesiyle hedefine önemli ölçüde yaklaşmıştır. Bundan sonra dikkatimizi ve imkanlarımızı kalitenin yükseltilmesine vereceğiz. Zamanla bu konudada mesafe alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bugün toplamda 8.5 milyonu bulan yükseköğretim kapasitesiyle hedefine önemli ölçüde yaklaşmıştır. Bundan sonra dikkatimizi ve imkanlarımızı kalitenin yükseltilmesine vereceğiz. https://t.co/PCzjU5t5si pic.twitter.com/cnqLR96Fyn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 10, 2021

Ülkemizde yönetime geldiğimizden beri yaptığımız onca esere ve hizmete rağmen bize olan kin ve nefretleri sürekli artan bir kesim var. Aslında yapılan hizmetlerden en çok da faydalananlar da onlar. Bize neden saldırıyorlar biliyor musunuz. Kemal Kılıçdaroğlu İzmirli. İstanbul'dan arabana biniyorsun, 3,5 saatte varıyorsun. Peki bir teşekkürü var mı? Yok. Bu pırıl pırıl yollar, daha önce 6,5, 7 saatte gidilen bu yol bugün 3,5 saate düşmüşse insan bir teşekkür etmez mi.