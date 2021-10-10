İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde terör örgütü PKK/PYD tarafından saldırı düzenlendi.

Suriye'nin Kuzeyi Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de seyir halindeki zırhlı araca teröristlerce Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı yapıldı. Saldırıda, Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu. 2 Özel Harekat Polisi de yaralandı.

34 yaşındaki şehit polis Cihat Şahin ve 32 yaşındaki Fatih Doğan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaparken, Suriye'de görevlendirilmişlerdi. Elazığlı olan Şehit Polis Cihat Şahin, evli ve 2 çocuk babasıydı. Adıyamanlı şehit polis Fatih Doğan evliydi. Şehit polisler için ilk olarak Gaziantep'te ardından şehit Cihat Şahin için memleketi Elazığ'da, şehit Fatih Doğan için ise memleketi Adıyaman'da tören düzenlenecek.

Bakanlığın açıklamasında, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

İlerleyen saatlerde Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, milletimize, emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." dedi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan taziye mesajı

Öte yandan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, genel müdürlüğün sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

Aktaş, mesajında, "Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Cihat Şahin, Suriye Görev Gücü kapsamında 10 Ekim 2021 günü saat 17.00 sıralarında Fırat Kalkanı Herekat Bölgesi Azez-Mare'de zırhlı araçlarla intikal esnasında uğradıkları saldırı sonucu şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığından şehit Özel Harekat polisi için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) paylaşılan taziye mesajında, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez-Mare'de, zırhlı araçla intikal esnasında uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit düşen kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesi kullanıldı.

Şehit Şahin'in baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı

Harekat bölgesindeki Azez ile Mare arasında zırhlı araca terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden güdümlü füze ile yapılan saldırıda şehit olan Şahin'in Kırklar Mahallesi Öğün Sokak'ta yaşayan anne ve babası ile yakınlarına acı haber verildi.

Elazığ Vali Yardımcıları Abdulkerem Abbasoğlu ve Recep Gündüz baba evine gelerek, şehidin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

Acı haberin ulaşmasının ardından şehit Şahin'in baba evinin bulunduğu sokağa ve evine Türk bayrağı asıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde terör örgütünün kalleş saldırısı sonucu şehit olan kahraman polisimiz Cihat Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

