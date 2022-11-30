Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 1-2 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 29. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Polonya'ya gitti.

Çavuşoğlu, başkent Varşova'ya yaklaşık 140 kilometre mesafedeki Lodz şehrinde düzenlenecek konferans öncesinde AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov görüştü.

[Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov (solda)]

Çavuşoğlu ile Schmid ile görüşmesinde Türkiye'nin Ukrayna'daki barış ve arabuluculuk çabaları ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Çavuşoğlu ile Bayramov görüşmesinde ise iki ülkenin gündemindeki ortak konuların ele alındığı ve atılacak adımların istişare edildiği aktarıldı.