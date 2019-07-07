Yunanistan'da erken genel seçimin galibi merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi lideri Kiriakos Miçotakis oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Miçotakis'i tebrik etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Yeni Demokrasi lideri Kriakos Mitsotakis'i seçimlerdeki başarısından dolayı içtenlikle kutluyorum. Onun liderliğinde Türk-Yunan halkları arasındaki dostluğun ve ikili ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum."

Yeni Demokrasi lideri Kriakos Mitsotakis’i seçimlerdeki başarısından dolayı içtenlikle kutluyorum. Onun liderliğinde Türk-Yunan halkları arasındaki dostluğun ve ikili ilişkilerimizin daha da güçleneceğine inanıyorum. @kmitsotakis — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 7 Temmuz 2019

Merkez sağ lideri

Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimin galibi Miçotakis liderliğindeki ND partisi oldu.

Anketlere göre, yüzde 38 ila 42 oya sahip olması beklenen ND, seçimi iktidardaki rakibi Aleksis Çipras liderliğindeki SYRIZA'nın 11,5 puan önünde tamamlayarak tek başına hükümet kurma yetkisi kazandı.

Kaynak: AA