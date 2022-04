Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sao Paulo'da, iş insanlarıyla görüştü.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sao Paulo'da, iş insanlarıyla Brezilya'yla ticari ilişkilerimizi daha da artıracak adımları ve yatırım imkanlarını ele aldık" ifadesini kullandı.

Discussed steps with business people in Sao Paulo to further increase our bilateral trade w/#Brazil as well as investment opportunities. pic.twitter.com/KUvAQ4USWY