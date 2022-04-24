Haber Giriş: 24 Nisan 2022 Pazar 20:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brezilya'da iş insanlarıyla bir araya geldi
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Brezilya'da iş insanlarıyla buluştu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Sao Paulo'da, iş insanlarıyla görüştü.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sao Paulo'da, iş insanlarıyla Brezilya'yla ticari ilişkilerimizi daha da artıracak adımları ve yatırım imkanlarını ele aldık" ifadesini kullandı.
Sao Paulo’da iş insanlarıyla #Brezilya’yla ticari ilişkilerimizi daha da artıracak adımları ve yatırım imkanlarını ele aldık.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 24, 2022
Discussed steps with business people in Sao Paulo to further increase our bilateral trade w/#Brazil as well as investment opportunities. pic.twitter.com/KUvAQ4USWY
Latin Amerika turuna 23 Nisan'da Uruguay'dan başlayan Çavuşoğlu, buradan Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo'ya gelmişti.
Etiketler: Brezilya Dışişleri Bakanlığı İş Dünyası Mevlüt Çavuşoğlu
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