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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede Yukarı Karabağ konusu ele alındı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Yukarı Karabağ konusu ele alındı.
Etiketler: Azerbaycan Mevlüt ÇavuşoğluSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 18:24
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