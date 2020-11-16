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5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i “gri” kategoride aranan 5 terörist teslim oldu.
Açıklama İçişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK terör örgütünden kaçan ve 1’i terörden arananlarda “gri” kategoride yer alan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
İkna yoluyla 202 teslim
Yürütülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 202’ye yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Son Dakika Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 17:46
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