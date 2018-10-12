  • 12 EKIM 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 5.935
    EURO 6.848
  • BIST 96657.42
    ALTIN 232.588
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikalı mevkidaşı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABDli mevkidaşı ile görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve mevkidaşı Pompeo, ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılması kararı sonrasında telefon görüşmesi yaptı.

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ve ev hapsinde olan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'a, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti.

Hükümle birlikte serbest bırakılan Brunson'ın ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırılmıştı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER